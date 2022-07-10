Daily Express: спор Зеленского с Германией из-за российских энергоресурсов обостряется

Увольнение украинского посла в Берлине Андрея Мельника последовало на фоне обострения спора между Владимиром Зеленским и властями Германии по поводу поставок российских энергоресурсов, пишет британская газета Daily Express.

«Украина по-прежнему ведёт ожесточённый спор с Германией из-за турбины немецкого производства, находящейся на ремонте в Канаде», — пишет издание.

Тогда как Берлин намерен вернуть турбину России, чтобы поставки газа нормализовались, Киев утверждает, что это «будет противоречить санкциям против Москвы», говорится в материале.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбин для газопровода «Северный поток».