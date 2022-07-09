Депутат бундестага Чая предложил экономить на освещении достопримечательностей Берлина

Лидер парламентской группы Свободной демократической партии Германии Себастьян Чая предложил отключить ночное освещение ряда достопримечательностей Берлина для экономии электроэнергии.

Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

«А разве купол Рейхстага должен светиться всю ночь?» — отметил Чая.

Он заявил о необходимости оставить освещение только в тех местах, где оно необходимо по правилам безопасности, например в пешеходных переходах.

Ранее глава оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц выразил обеспокоенность, что дефицит топлива в Европе может спровоцировать «битву за распределение газа» среди стран ЕС.

Вице-канцлер ФРГ, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия может столкнуться с веерными сбоями электроснабжения в работе коммунальных энергетических предприятий из-за нехватки газа.