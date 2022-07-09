Депутат бундестага Чая предложил экономить на освещении достопримечательностей Берлина
Об этом сообщает журнал Der Spiegel.
«А разве купол Рейхстага должен светиться всю ночь?» — отметил Чая.
Он заявил о необходимости оставить освещение только в тех местах, где оно необходимо по правилам безопасности, например в пешеходных переходах.
Ранее глава оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц выразил обеспокоенность, что дефицит топлива в Европе может спровоцировать «битву за распределение газа» среди стран ЕС.
Вице-канцлер ФРГ, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия может столкнуться с веерными сбоями электроснабжения в работе коммунальных энергетических предприятий из-за нехватки газа.