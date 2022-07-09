В МИД России сообщили, что судно с грузами для россиян на Шпицбергене прибыло в Баренцбург

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Судно «Норбьерн» с грузами для российских граждан на Шпицбергене прибыло в Баренцбург после того, как Москва и Осло достигли договорённостей, касающихся провоза контейнеров для российских жителей архипелага.
В МИД России сообщили, что судно с грузами для россиян на Шпицбергене прибыло в Баренцбург
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Telegram-канале МИД России.

«Вечером 8 июля судно «Норбьерн» прибыло в Баренцбург на архипелаге Шпицберген», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на архипелаг доставили продукты, медицинское оборудование, строительные материалы и запасные части для транспортных средств.

Ранее сообщалось, что Норвегия согласилась пропустить через свою территорию грузы для российских поселений на Шпицбергене.

28 июня Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских посёлков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе — «Стурскуг».

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