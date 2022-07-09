Tagesspiegel: полиция ФРГ расследует возможное отравление наркотиками на вечеринке СДПГ

Полиция организовала проверку по факту обращения восьми человек с жалобами на плохое самочувствие после участия в мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

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Об этом сообщает газета Tagesspiegel. По данным полиции, пострадавшим могли подмешать наркотические препараты. В мероприятии участвовали около 1 тыс. человек, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц.