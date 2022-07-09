Власти Намибии арестовали подозреваемых в убийстве 11 носорогов

Полиция Намибии арестовала подозреваемых в убийстве 11 чёрных носорогов в одном из заповедников страны.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства охраны окружающей среды, лесного хозяйства и туризма Намибии Ромео Муюнда.

«С момента обнаружения 11 убитых носорогов в национальном парке «Этоша» были мобилизованы все силы правоохранительных служб, чтобы выйти на след браконьеров», — приводит его слова агентство «Синьхуа».

Муюнда отметил, что задержанным уже предъявили обвинения по четырём статьям.

В ходе обысков у них были обнаружены два внедорожника, пять винтовок с патронами и более $3 тыс.

Ранее координатор проектов по сохранению видов Всемирного фонда дикой природы Наталья Дронова в беседе с RT рассказала о редких видах животных в российских заповедниках и методах увеличения популяции.