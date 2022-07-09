Сенатор Пушков назвал возможное принятие Украины в ЕС самой большой глупостью Европы
- AP
Таким образом он прокомментировал статью журнала Spiegel, в которой утверждалось, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в беседе со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в жёсткой форме потребовал объяснений по поводу отмены его визита в Киев.
«Самая большая глупость, которую может совершить «старая Европа», — это официально принять Украину в европейские институты. Вот тогда Германия и компания в полной мере познают, что такое «дипломатия по-киевски», — написал он в Telegram.
Пушков добавил, что страны старой Европы уже стали заложниками «истеричных и потенциально опасных решений прибалтийских республик».
«С Украиной они станут объектом удвоенных истерик, постоянных провокаций с целью втянуть Европу в войну с Россией», — считает сенатор.
23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что Киев превратился в колонию Запада из-за числа кредитов.