Инфляция в Китае в июне достигла показателей выше 2,5%
Как сообщает РИА Новости, продукты подорожали в этом месяце на 2,9%, непродовольственные товары — на 2,5%, потребительские — на 3,5%, услуги — на 1,7%.
Цены на свежие фрукты в июне стали выше на 19%, на свежие овощи и зелень — на 3,7%. Молочная продукция подросла в цене на 0,9%, а продукция водного промысла подешевела на 3,3%.
Согласно индексу цен производителей (PPI), в июне в годовом выражении он вырос на 6,1% при прогнозе в 6% и против 6,4% месяцем ранее.
Ранее президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем энергетическом кризисе в стране за полвека.
Рост цен на продукты питания, табак и алкоголь в еврозоне в июне достиг рекордного показателя — 8,9%.