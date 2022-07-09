Инфляция в Китае в июне достигла показателей выше 2,5%

Инфляция в Китае оказалась выше прогнозов — по данным государственного статистического управления КНР, индекс потребительских цен в июне вырос на 2,5% в годовом выражении.

Как сообщает РИА Новости, продукты подорожали в этом месяце на 2,9%, непродовольственные товары — на 2,5%, потребительские — на 3,5%, услуги — на 1,7%.

Цены на свежие фрукты в июне стали выше на 19%, на свежие овощи и зелень — на 3,7%. Молочная продукция подросла в цене на 0,9%, а продукция водного промысла подешевела на 3,3%.

Согласно индексу цен производителей (PPI), в июне в годовом выражении он вырос на 6,1% при прогнозе в 6% и против 6,4% месяцем ранее.

Ранее президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем энергетическом кризисе в стране за полвека.

Рост цен на продукты питания, табак и алкоголь в еврозоне в июне достиг рекордного показателя — 8,9%.