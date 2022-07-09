Экс-посол Британии Форд: после ухода Джонсона антироссийский курс Лондона не изменится

После отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона антироссийская политика Лондона останется, скорее всего, неизменной, заявил бывший британский посол в Сирии Питер Форд.

«Главным наследием Джонсона, которое, скорее всего, будет развиваться его преемником, станет его враждебный настрой против России», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, большая часть экспертов считает эту политику нынешнего британского премьера его «достижением».

«Джонсон споткнулся не в важном политическом вопросе, а в сравнительно тривиальном поведенческом вопросе, поэтому перед его преемником не будет стоять задача менять позицию по Brexit, России и Украине», — добавил Форд.

7 июля Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового премьер-министра страны.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Джонсон показал себя как человека, гоняющегося за внешними эффектами, который держался за власть ради развития собственной политической карьеры.