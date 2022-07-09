Пушков назвал странными действия охраны Синдзо Абэ в момент убийства политика

Российский сенатор Алексей Пушков назвал странными действия охраны экс-премьера Японии Синдзо Абэ в момент стрельбы.

Парламентарий отметил, что стрелявший фактически смог подойти к японскому политику вплотную.

«Убийство Абэ. Очень странная ситуация, когда убийца легко выстрелил с близкого расстояния. Словно и не охраняли вовсе или чисто формально», — написал Пушков в Telegram.

Как сообщалось ранее, в политика дважды выстрелил 41-летний Тэцуя Ямагами. Абэ доставили в больницу на вертолёте, во время транспортировки его состояние уже было критическим. Политик скончался в больнице.

Стрелявший полностью признал свою вину.