Kyodo: целью застрелившего Синдзо Абэ преступника изначально был другой человек

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Изначально житель префектуры Нара Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, планировал нападение на другого человека.

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на полицию, Ямагами на допросе признался, что изначально планировал застрелить другого человека. Речь идёт о главе неназванной религиозной организации.

Впоследствии преступник решил убить бывшего японского премьера, так как предположил, что он имеет отношение к этой религиозной группе.

Абэ скончался в больнице после покушения, совершённого на него во время выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.

Стрелявший полностью признал свою вину.

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