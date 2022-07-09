Kyodo: целью застрелившего Синдзо Абэ преступника изначально был другой человек
Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на полицию, Ямагами на допросе признался, что изначально планировал застрелить другого человека. Речь идёт о главе неназванной религиозной организации.
Впоследствии преступник решил убить бывшего японского премьера, так как предположил, что он имеет отношение к этой религиозной группе.
Абэ скончался в больнице после покушения, совершённого на него во время выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.
Стрелявший полностью признал свою вину.