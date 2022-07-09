В посольстве России назвали хамством очередные санкции Канады

Очередные антироссийские рестрикции Канады, направленные в том числе против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, — это хамство, на которое будет дан ответ, следует из заявления российской дипмиссии в Оттаве.

«Новый антироссийский выпад режима Трюдо ещё раз подтверждает бессилие официальной Оттавы... Столь неприкрытая цензура и ограничение свободы слова вновь подчеркивают тоталитарную суть канадской квазидемократии», — приводит сообщение РИА Новости.

В посольстве отметили, что рестрикции против представителей СМИ демонстрируют всему миру, что в Канаде не хотят и боятся слышать правду о ситуации на Украине и вокруг неё.

Дипломаты также раскритиковали включение в санкционный список Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Это кощунственный акт против предстоятеля РПЦ... После этого Канада не имеет морального права считаться страной, где уважают права всех конфессий. Ответ России на подобное хамство и мракобесие будет адекватным и не заставит себя долго ждать», — заключили в посольстве.

Ранее правительство Канады объявило о новых санкциях против России, которые призваны «оказать дальнейшее давление» на российские власти.

В конце апреля МИД России опубликовал поимённый список из 592 граждан Канады, которым запрещён въезд в Россию на постоянной основе.

Также Россия ввела санкции в отношении супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи.

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что отношения Москвы и Оттавы стали «политически виртуальными», лишившись наполнения в виде экономических, гуманитарных или академических контактов.