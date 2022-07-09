Глава Минобороны Турции посетил зону предполагаемой операции на границе с Сирией
«Министр Акар ознакомился с мерами безопасности, принятыми вдоль сирийской границы с воздуха и дал соответствующие указания», — говорится в сообщении РИА Новости.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее анонсировал проведение в Сирии операции, которую «поймёт» международное сообщество.
В свою очередь, президент Сирии Башар Асад в интервью RT Arabic заявил, что армия и сирийский народ готовы, если потребуется, противостоять турецким войскам на своей территории.