Постпред США заявила об отсутствии планов обсуждать с Россией доставку гумпомощи в Сирию

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила об отсутствии планов обсуждать с Россией на высшем уровне вопрос продления механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию.

«У нас не ведутся какие-либо подобные дискуссии, и на данный момент мы не планируем их», — приводит РИА Новости ответ дипломата на соответствующий вопрос.

Ранее Совет Безопасности ООН не принял российскую резолюцию о продлении на полгода работы КПП «Баб-эль-Хава» на границе Турции и Сирийской Арабской Республики для доставки трансграничной гуманитарной помощи.

До этого Россия заблокировала в Совбезе ООН подготовленную Ирландией и Норвегией резолюцию о продлении на год работы КПП «Баб-эль-Хава».

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что резолюция, подготовленная Западом, игнорировала интересы Дамаска.