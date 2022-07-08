Постпред США заявила об отсутствии планов обсуждать с Россией доставку гумпомощи в Сирию

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Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила об отсутствии планов обсуждать с Россией на высшем уровне вопрос продления механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию.
Постпред США заявила об отсутствии планов обсуждать с Россией доставку гумпомощи в Сирию
  • Legion-Media

«У нас не ведутся какие-либо подобные дискуссии, и на данный момент мы не планируем их», — приводит РИА Новости ответ дипломата на соответствующий вопрос.

Ранее Совет Безопасности ООН не принял российскую резолюцию о продлении на полгода работы КПП «Баб-эль-Хава» на границе Турции и Сирийской Арабской Республики для доставки трансграничной гуманитарной помощи.

До этого Россия заблокировала в Совбезе ООН подготовленную Ирландией и Норвегией резолюцию о продлении на год работы КПП «Баб-эль-Хава».

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что резолюция, подготовленная Западом, игнорировала интересы Дамаска.

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