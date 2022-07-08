В Минобороны США высказались о возможных сроках поставок Киеву ЗРК NASAMS

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Высокопоставленный представитель Минобороны США высказался о возможных сроках поставок украинской стороне зенитно-ракетных комплексов NASAMS.
В Минобороны США высказались о возможных сроках поставок Киеву ЗРК NASAMS
  • Legion-Media

«Не готов сообщить точной даты, но ожидаю, что это вопрос нескольких месяцев», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о возможных сроках передаче Украине комплексов NASAMS.

По его словам, «всё движется, как было решено» президентом США Джо Байденом.

«Не могу сообщить деталей, но мы не видим никаких сложностей», — добавил представитель Пентагона.

1 июля в Пентагоне объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $820 млн. Он включает боеприпасы для РСЗО HIMARS и два ЗРК NASAMS.

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