В Минобороны США высказались о возможных сроках поставок Киеву ЗРК NASAMS
- Legion-Media
«Не готов сообщить точной даты, но ожидаю, что это вопрос нескольких месяцев», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о возможных сроках передаче Украине комплексов NASAMS.
По его словам, «всё движется, как было решено» президентом США Джо Байденом.
«Не могу сообщить деталей, но мы не видим никаких сложностей», — добавил представитель Пентагона.
1 июля в Пентагоне объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $820 млн. Он включает боеприпасы для РСЗО HIMARS и два ЗРК NASAMS.