Глава Нацбанка Польши заявил о возможности технической рецессии

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Председатель правления Национального банка Польши Адам Глапиньский заявил о возможности технической рецессии в стране.
Глава Нацбанка Польши заявил о возможности технической рецессии
  • Gettyimages.ru
  • © Jaap Arriens/NurPhoto

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции. 

«В Польше рецессии мы не ожидаем, возможна техническая рецессия, за два квартала ВВП может иметь отрицательный рост», — цитирует его РИА Новости

Глапиньский добавил, что в случае роста инфляции совет по денежно-кредитной политике намерен повышать процентные ставки.

Ранее польские фермеры организовали в Варшаве массовую акцию протеста против политики властей в области сельского хозяйства и в связи с растущей инфляцией.

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