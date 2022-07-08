Глава Нацбанка Польши заявил о возможности технической рецессии
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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
«В Польше рецессии мы не ожидаем, возможна техническая рецессия, за два квартала ВВП может иметь отрицательный рост», — цитирует его РИА Новости.
Глапиньский добавил, что в случае роста инфляции совет по денежно-кредитной политике намерен повышать процентные ставки.
Ранее польские фермеры организовали в Варшаве массовую акцию протеста против политики властей в области сельского хозяйства и в связи с растущей инфляцией.