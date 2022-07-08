Легойда: санкции Канады против патриарха Кирилла пусты и бессмысленны
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«Очередное бессмысленное действие. Содержательно пустое, вне логики дипломатических процессов. Вместо того чтобы пытаться наладить общение, уничтожают любые коммуникационные возможности», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее стало известно, что под новые санкции Канады в отношении России подпали ещё 29 физических и 15 юридических лиц.
В частности, в этот список включены патриарх Кирилл и официальный представитель МИД России Мария Захарова, а также ряд российских СМИ.