Легойда: санкции Канады против патриарха Кирилла пусты и бессмысленны

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Председатель Синодального отдела Московской патриархии по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал пустыми и бессмысленными санкции Канады в отношении патриарха Кирилла.
Легойда: санкции Канады против патриарха Кирилла пусты и бессмысленны
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Очередное бессмысленное действие. Содержательно пустое, вне логики дипломатических процессов. Вместо того чтобы пытаться наладить общение, уничтожают любые коммуникационные возможности», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что под новые санкции Канады в отношении России подпали ещё 29 физических и 15 юридических лиц.

В частности, в этот список включены патриарх Кирилл и официальный представитель МИД России Мария Захарова, а также ряд российских СМИ.

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