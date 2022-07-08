Китай призвал обеспечить беспрепятственный выход на мировой рынок сельхозпродукции России

Короткая ссылка
Китай призывает мировое сообщество создать необходимые условия для доступа на международный рынок сельскохозяйственной продукции из России, Украины и Белоруссии. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.
Китай призвал обеспечить беспрепятственный выход на мировой рынок сельхозпродукции России
  • © РИА Новости / Илья Наймушин

«Необходимо создать условия для благоприятного выхода сельскохозяйственной продукции из России, Украины и Белоруссии на международный рынок», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что текущая ситуация с продовольственной безопасностью стала результатом ошибок стран Запада.

По данным ООН, число людей, которые рискуют столкнуться с голодом из-за украинского кризиса, может достигнуть 13—15 млн человек в нынешнем году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить