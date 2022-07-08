Китай призвал обеспечить беспрепятственный выход на мировой рынок сельхозпродукции России

Китай призывает мировое сообщество создать необходимые условия для доступа на международный рынок сельскохозяйственной продукции из России, Украины и Белоруссии. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

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«Необходимо создать условия для благоприятного выхода сельскохозяйственной продукции из России, Украины и Белоруссии на международный рынок», — приводит его слова РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что текущая ситуация с продовольственной безопасностью стала результатом ошибок стран Запада. По данным ООН, число людей, которые рискуют столкнуться с голодом из-за украинского кризиса, может достигнуть 13—15 млн человек в нынешнем году.