Китай призвал обеспечить беспрепятственный выход на мировой рынок сельхозпродукции России
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«Необходимо создать условия для благоприятного выхода сельскохозяйственной продукции из России, Украины и Белоруссии на международный рынок», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что текущая ситуация с продовольственной безопасностью стала результатом ошибок стран Запада.
По данным ООН, число людей, которые рискуют столкнуться с голодом из-за украинского кризиса, может достигнуть 13—15 млн человек в нынешнем году.