Зеленский заявил, что Байдену мешают посетить Украину «некоторые моменты безопасности»
Зеленский выразил желание увидеть Байдена на Украине.
«Я слышал, что он поддерживает эту идею. Есть некоторые моменты безопасности, которые мешают такому визиту. Мы с пониманием к этому относимся», — подчеркнул он в интервью CNN. Его слова приводит РИА Новости.
Зеленский также похвалил за смелость других мировых лидеров, которые посетили Киев.
Ранее Байден заявил об отсутствии планов посещения Украины в ходе своих поездок в страны Европы и Ближнего Востока, которые ожидаются в конце июня.
17 июня британский премьер-министр Борис Джонсон прибыл в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским с необъявленным визитом.