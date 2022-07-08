Зеленский заявил, что Байдену мешают посетить Украину «некоторые моменты безопасности»

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Джо Байден хочет посетить Украину, но его визиту мешают «некоторые моменты», связанные с безопасностью.

Зеленский выразил желание увидеть Байдена на Украине.

«Я слышал, что он поддерживает эту идею. Есть некоторые моменты безопасности, которые мешают такому визиту. Мы с пониманием к этому относимся», — подчеркнул он в интервью CNN. Его слова приводит РИА Новости.

Зеленский также похвалил за смелость других мировых лидеров, которые посетили Киев.

Ранее Байден заявил об отсутствии планов посещения Украины в ходе своих поездок в страны Европы и Ближнего Востока, которые ожидаются в конце июня.

17 июня британский премьер-министр Борис Джонсон прибыл в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским с необъявленным визитом.

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