Посол России в Швейцарии назвал конфискацию российских активов воровством

Российский посол в Берне Сергей Гармонин сообщил, что Россия оценила позицию Швейцарии против конфискации российских активов в пользу Украины.

Ранее президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что конфискация российских активов в пользу Украины приведёт к созданию опасного прецедента. Он добавил, что право собственности является одним из фундаментальных прав человека.

«Мы обратили внимание и позитивно оценили заявление президента и министра иностранных дел Иньяцио Кассиса о том, что право собственности — это фундаментальное право», — отметил Гармонин в эфире телеканала «Россия 24». Его слова передаёт РИА Новости.

Тем не менее посол напомнил, что Швейцария заморозила значительное количество активов лиц, которые попали под антироссийские санкции, однако после тщательной проверки разморозила часть ранее конфискованных средств.

Гармонин подчеркнул, что Россия выступает против любых конфискаций российских активов.

«Фактически это будет грабёж, воровство», — заключил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке правовой базы для передачи замороженных активов России на «нужды восстановления Украины».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые попытки западных стран использовать замороженные резервы России будут считаться прямым воровством этих средств.