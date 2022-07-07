В Доминикане выявили первый случай заболевания оспой обезьян

Короткая ссылка
Первый случай заболевания человека обезьяньей оспой зафиксировали в Доминиканской республике.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны Даниэля Риверу.

«Результат положительный. Подтверждается, что у пациента — оспа обезьян», — заявил Ривера в ходе пресс-конференции.

Уточняется, что заболевший вернулся в Доминикану из США.

Сейчас пациент находится на изоляции, его состояние оценивается как стабильное.

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации ранее признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил RT, что масштабы распространения оспы обезьян среди людей представляют реальную опасность.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить