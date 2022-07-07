В Доминикане выявили первый случай заболевания оспой обезьян

Первый случай заболевания человека обезьяньей оспой зафиксировали в Доминиканской республике.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны Даниэля Риверу.

«Результат положительный. Подтверждается, что у пациента — оспа обезьян», — заявил Ривера в ходе пресс-конференции.

Уточняется, что заболевший вернулся в Доминикану из США.

Сейчас пациент находится на изоляции, его состояние оценивается как стабильное.

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации ранее признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил RT, что масштабы распространения оспы обезьян среди людей представляют реальную опасность.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.