WSJ: фирма Kobre & Kim стала иноагентом в США для представления интересов Абрамовича

Представители юридической компании Kobre & Kim зарегистрировались в американском Минюсте в качестве иностранных агентов для представления интересов российского предпринимателя Романа Абрамовича.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, Абрамович нанял Kobre & Kim для оказания юридических консультаций.

В марте ЕС ввёл в действие четвёртый пакет санкций в отношении России, в рамках которого были введены рестрикции в отношении Романа Абрамовича.

10 марта власти Великобритании внесли в санкционный список целый ряд российских предпринимателей, включая Романа Абрамовича.