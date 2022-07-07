WSJ: фирма Kobre & Kim стала иноагентом в США для представления интересов Абрамовича

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Представители юридической компании Kobre & Kim зарегистрировались в американском Минюсте в качестве иностранных агентов для представления интересов российского предпринимателя Романа Абрамовича.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, Абрамович нанял Kobre & Kim для оказания юридических консультаций.

В марте ЕС ввёл в действие четвёртый пакет санкций в отношении России, в рамках которого были введены рестрикции в отношении Романа Абрамовича.

10 марта власти Великобритании внесли в санкционный список целый ряд российских предпринимателей, включая Романа Абрамовича.

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