Алиханов: есть ощущение присутствия США в ограничении транзита в Калининград

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что у него есть ощущение присутствия руки Соединённых Штатов в истории с ограничением транзита в регион.

«Знаете, я могу рассказать много историй, которые мне рассказывали в том числе и калининградские предприниматели, из жизни их и взаимодействия с литовским бизнесом, которые указывают на то, что там не просто рука, там надели и управляют кукольным театром», — заявил он, отвечая на вопрос, есть ли ощущение присутствия США в истории с ограничением транзита.

Алиханов отметил, что, если бы власти Литвы руководствовались интересами жителей страны, они бы не стали принимать таких решений.

Губернатор выразил уверенность, что такие решения литовских властей не просто невыгодны жителям Литвы, «они для них ущербны».

17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров с 18 июня.

Алиханов сообщил, что запрет на ввоз и вывоз товаров через Прибалтику в Россию рассматривается в качестве ответной меры на ограничение на транзит со стороны Литвы.

До этого стало известно, что власти Калининградской области подготовили список ответных мер на запрет Литвы осуществлять сухопутный транзит некоторых товаров в регион.

Перечень передали на рассмотрение в правительство России.