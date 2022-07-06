Алиханов заявил, что запрет на ввоз и вывоз товаров из Прибалтики не будет блокадой

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что полный запрет на ввоз и вывоз в Россию товаров с территории Прибалтики, который рассматривается в качестве крайней ответной меры на ограничение Литвой транзита в Калининград, не может считаться блокадой.

«Ну нет, почему блокада? У них же есть возможность ездить из Польши в Литву», — цитирует его РИА Новости.

Алиханов напомнил о существовании Сувалкского коридора — 100-километрового сухопутного участка, по которому проходит граница Польши с Литвой.

«Есть возможность ездить — пожалуйста, ездите. Но с точки зрения экономики и логистических проектов можно сказать, что порт Клайпеды потеряет свою, так сказать, экономическую привлекательность, если будут приняты такие ответные меры», — заключил он.

Ранее Алиханов сообщил, что запрет на ввоз и вывоз товаров через Прибалтику в Россию рассматривается в качестве ответной меры на ограничение на транзит со стороны Литвы.

До этого стало известно, что власти Калининградской области подготовили список ответных мер на запрет Литвы осуществлять сухопутный транзит некоторых товаров в регион.

Перечень передали на рассмотрение в правительство России.

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