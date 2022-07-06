Госдеп: Блинкен на полях G20 обсудит с главой МИД КНР, как избежать конфронтации

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Китая Ван И обсудят на полях G20 в Индонезии пути избежания конфронтации.

«Мы ожидаем, что в ходе этой встречи мы сможем обсудить основные пути, чтобы наши отношения и соперничество не вылились в просчёты и конфронтацию», — сказал представитель ведомства в ходе телефонного брифинга. Его слова передаёт РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай призывает НАТО не распространять ложную информацию о КНР и прекратить попытки развязать новый раунд холодной войны.

Дипломат подчеркнул, что в последние годы страны альянса «добежали до Азиатско-Тихоокеанского региона», чтобы показать свою силу.

По его словам, эти действия ведут к сопротивлению стран АТР и международного сообщества.

В конце мая итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало заявил, что в новой стратегической концепции альянса будет изменён статус России, а также в неё будет добавлен Китай.

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