Джонсон заявил о намерении Лондона передать Киеву 10 самоходных артиллерийских установок
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«Премьер-министр предоставил ему последнюю информацию о британской военной технике, в том числе о десяти самоходных артиллерийских системах и барражирующих боеприпасах, которые поступят в страну в ближайшие дни и недели», — цитирует заявление ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что премьер Австралии Энтони Альбанезе пообещал предоставить Украине в качестве военной помощи 14 бронетранспортёров и 20 броневиков Bushmaster.