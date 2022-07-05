Джонсон заявил о намерении Лондона передать Киеву 10 самоходных артиллерийских установок

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В канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявили, что британский премьер во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал передать Киеву в ближайшее время десять самоходных артиллерийских установок, а также барражирующие боеприпасы.
Джонсон заявил о намерении Лондона передать Киеву 10 самоходных артиллерийских установок
  • AP

«Премьер-министр предоставил ему последнюю информацию о британской военной технике, в том числе о десяти самоходных артиллерийских системах и барражирующих боеприпасах, которые поступят в страну в ближайшие дни и недели», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что премьер Австралии Энтони Альбанезе пообещал предоставить Украине в качестве военной помощи 14 бронетранспортёров и 20 броневиков Bushmaster.

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