В Guardian назвали стремление НАТО противостоять России уязвимостью

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Готовность НАТО противостоять России может стать для альянса уязвимым местом, пришли к выводу в The Guardian.

В издании напомнили, что у стран НАТО нет единой позиции относительно России: все согласны в том, что нельзя допустить успеха Москвы на Украине.

«Но означает ли это, что Россия должна проиграть на поле боя на Украине, как утверждают Великобритания и большинство стран Центральной и Восточной Европы, или будет достаточно, если конфликт закончится без возможности Москвы сделать правдоподобное заявление о победе?» — говорится в публикации.

В The Guardian отметили, что пока этот спор весьма абстрактный, однако когда Россия «намекнёт» о готовности к миру с Украиной, эти разногласия в НАТО всплывут на поверхность.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам стран «Большой семёрки» (G7), что сейчас «не время для переговоров».

Министры иностранных дел Британии и Украины Лиз Трасс и Дмитрий Кулеба в совместной колонке для The Telegraph заявили, что переговоры по ситуации вокруг украинского кризиса можно начинать только после успеха ВСУ.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал заявления Запада о недопустимости переговоров Москвы и Киева на данном этапе проявлением шизофрении.

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