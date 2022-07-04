Посол России в Пекине: страна выступает за расширение СБ ООН для его демократизации

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Российский посол в Пекине Андрей Денисов во время пленарной сессии Форума глобального мира ООН заявил, что Россия выступает за вступление в Совет Безопасности ООН представителей африканских, азиатских и латиноамериканских государств с целью сделать его более демократичным.

Об этом сообщает РИА Новости

По мнению дипломата, СБ ООН превратился в арену для пропаганды. 

«На этом фоне особенно остро стоит необходимость реформирования ООН. Моя страна выступает за расширение состава СБ ООН на основе широкого консенсуса. Для этого необходимо увеличить долю африканских, азиатских и латиноамериканских государств, чтобы Совет Безопасности мог отражать чаяния народов мира и стать более демократичным», — заявил Денисов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия надеется на конструктивное сотрудничество с избранными 9 июня новыми непостоянными членами Совета Безопасности ООН — Японией, Эквадором, Мальтой, Мозамбиком и Швейцарией.

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