WP: в США заявили об обеспокоенности провокациями Ирана и России на Ближнем Востоке

Военные эксперты Вашингтона заявили о том, что они обеспокоены действиями Ирана и России на Ближнем Востоке и стремятся восстановить сдерживание этих стран.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

Речь идёт о нескольких случаях в Сирии. Так, например, упоминается прилёт снаряда, который, по предположениям американских военных, принадлежал России, по лагерю вооружённых формирований сирийской оппозиции около военной базы США в городе Эт-Танф и ряде других случаев, в которых США усмотрели вмешательство указанных стран.

Сейчас, по информации издания, в Соединённых Штатах ищут возможность урегулировать небезопасное поведение России и Ирана. Это хотят сделать без эскалации конфликта.

7 мая постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телеканалу PBS заявила, что Россия якобы применяла химическое оружие в Сирии. По её словам, «это серьёзная угроза, особенно для постоянного члена Совета Безопасности».