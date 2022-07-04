Мужчина устроил стрельбу в канадском Викториявилле, ранено пять человек
Об этом сообщает CTV News.
Инцидент произошёл на Нотр-Дам-Стрит-Ист.
«Согласно первым данным, мужчина 36 лет разгуливал в секторе, стреляя свинцовыми снарядами... Около пяти человек пострадали от этих действий, а некоторые могли получить легкие травмы», — сообщили в городской полиции.
Стрелка задержали, суд в ближайшее время вынесет решение об избрании меры пресечения.
Уточняется, что прохожие получили несерьёзные травмы, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Ранее полиция Копенгагена сообщила о том, что в результате стрельбы в торговом центре города погибли трое, ещё трое доставлены в больницу в критическом состоянии.