Мужчина устроил стрельбу в канадском Викториявилле, ранено пять человек

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Мужчина расстрелял прохожих в Викториявилле из пневматического оружия. Предварительно сообщается о пяти раненных.

Об этом сообщает CTV News.

Инцидент произошёл на Нотр-Дам-Стрит-Ист.

«Согласно первым данным, мужчина 36 лет разгуливал в секторе, стреляя свинцовыми снарядами... Около пяти человек пострадали от этих действий, а некоторые могли получить легкие травмы», — сообщили в городской полиции. 

Стрелка задержали, суд в ближайшее время вынесет решение об избрании меры пресечения. 

Уточняется, что прохожие получили несерьёзные травмы, их состояние оценивается как удовлетворительное. 

Ранее полиция Копенгагена сообщила о том, что в результате стрельбы в торговом центре города погибли трое, ещё трое доставлены в больницу в критическом состоянии. 

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