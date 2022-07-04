Мужчина устроил стрельбу в канадском Викториявилле, ранено пять человек

Мужчина расстрелял прохожих в Викториявилле из пневматического оружия. Предварительно сообщается о пяти раненных.

Об этом сообщает CTV News.

Инцидент произошёл на Нотр-Дам-Стрит-Ист.

«Согласно первым данным, мужчина 36 лет разгуливал в секторе, стреляя свинцовыми снарядами... Около пяти человек пострадали от этих действий, а некоторые могли получить легкие травмы», — сообщили в городской полиции.

Стрелка задержали, суд в ближайшее время вынесет решение об избрании меры пресечения.

Уточняется, что прохожие получили несерьёзные травмы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее полиция Копенгагена сообщила о том, что в результате стрельбы в торговом центре города погибли трое, ещё трое доставлены в больницу в критическом состоянии.