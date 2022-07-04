Al Jazeera: пулю, убившую палестинскую журналистку, исследовали в США

Министр юстиции Палестины Мохаммад аль-Шалалде сообщил, что пулю, которой была застрелена палестинская журналистка Ширин Абу Акле, исследовали эксперты США и передали обратно стране.

Об этом сообщает Al Jazeera.

«Пуля, убившая Ширин Абу Акле, была передана американской стороне и возвращена нам после проведения необходимых лабораторных испытаний», — цитируют на сайте телеканала министра.

О результатах исследования пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что армия Израиля отказалась открывать уголовное дело по факту гибели журналистки Al Jazeera.

Палестина обвинила Израиль в убийстве журналистки Al Jazeera в ходе столкновения израильских сил с палестинцами.