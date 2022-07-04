Al Jazeera: пулю, убившую палестинскую журналистку, исследовали в США
Об этом сообщает Al Jazeera.
«Пуля, убившая Ширин Абу Акле, была передана американской стороне и возвращена нам после проведения необходимых лабораторных испытаний», — цитируют на сайте телеканала министра.
О результатах исследования пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что армия Израиля отказалась открывать уголовное дело по факту гибели журналистки Al Jazeera.
Палестина обвинила Израиль в убийстве журналистки Al Jazeera в ходе столкновения израильских сил с палестинцами.