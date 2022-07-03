Сенатор Пушков: страны Запада продолжают закупать ресурсы России несмотря на санкции

Сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что западные страны идут на самообман, когда заявляют об отказе от российских энергоресурсов и при этом продолжают их закупать.

«Всё новые страны ЕС заявляют, что им не нужны нефть и газ из России. И сразу выясняется, что они закупают наш газ: либо, как Польша у Германии по реверсу, либо, как Финляндия и Франция, в виде СПГ», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось о том, что министр экономики Германии Роберт Хабек занизил значение импорта нефти из России во время общения с журналистами в апреле 2022 года. Тогда он заявил, что доля поставок российской нефти в ФРГ составляет всего 12%. Позже выяснилось, что в мае доля импортируемой российской нефти в Германию составляла 27,8%.