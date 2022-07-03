Сенатор Пушков: страны Запада продолжают закупать ресурсы России несмотря на санкции

Короткая ссылка
Сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что западные страны идут на самообман, когда заявляют об отказе от российских энергоресурсов и при этом продолжают их закупать.

«Всё новые страны ЕС заявляют, что им не нужны нефть и газ из России. И сразу выясняется, что они закупают наш газ: либо, как Польша у Германии по реверсу, либо, как Финляндия и Франция, в виде СПГ», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось о том, что министр экономики Германии Роберт Хабек занизил значение импорта нефти из России во время общения с журналистами в апреле 2022 года. Тогда он заявил, что доля поставок российской нефти в ФРГ составляет всего 12%. Позже выяснилось, что в мае доля импортируемой российской нефти в Германию составляла 27,8%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить