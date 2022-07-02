Премьер Британии Джонсон стал почётным гражданином Одессы

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почётным гражданином Одессы, заявил мэр города Геннадий Труханов.

«Я подписал распоряжение о награждении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона почётным знаком имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней. Таким образом, он стал почётным гражданином Одессы», — сказал Труханов, его слова приводит Telegram-канал газеты «Думская».

Он отметил, что Джонсон станет первым британцем, который удостоен звания почётного гражданина города.

Ранее Джонсон заявил, что если Украина будет вынуждена принять мир на невыгодных условиях или будет разбита, это приведёт к ужасающим последствиям.

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