Индия передала в Афганистан 6 тонн медикаментов в качестве гуманитарной помощи
Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Индии.
Препараты переданы в госпиталь Индиры Ганди в Кабуле и Всемирной организации здравоохранения.
«Индия на сегодняшний день поставила 20 т медицинской помощи семью партиями, включая жизненно важные лекарства, противотуберкулёзные препараты, 500 тыс. доз вакцины от COVID и другое», — подвели в МИД Индии итоги передачи семи пакетов гуманитарной помощи Афганистану.
Необходимость в гуманитарной помощи появилась у Афганистана после землетрясения магнитудой 5,9 в районе афганского города Хост.
25 июня официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай предоставит Афганистану гуманитарную помощь в размере около $7,5 млн в связи с землетрясением в районе афганского города Хост.