Индия передала в Афганистан 6 тонн медикаментов в качестве гуманитарной помощи

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Индия доставила в Афганистан 6 т жизненно важных медикаментов в качестве седьмого пакета гуманитарной помощи стране.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Индии. 

Препараты переданы в госпиталь Индиры Ганди в Кабуле и Всемирной организации здравоохранения.

«Индия на сегодняшний день поставила 20 т медицинской помощи семью партиями, включая жизненно важные лекарства, противотуберкулёзные препараты, 500 тыс. доз вакцины от COVID и другое», — подвели в МИД Индии итоги передачи семи пакетов гуманитарной помощи Афганистану. 

Необходимость в гуманитарной помощи появилась у Афганистана после землетрясения магнитудой 5,9 в районе афганского города Хост.

25 июня официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай предоставит Афганистану гуманитарную помощь в размере около $7,5 млн в связи с землетрясением в районе афганского города Хост.

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