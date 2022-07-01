В Госдепе США объявили награду за данные о попытках вмешательства других стран в выборы

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До $10 млн готовы заплатить Соединённые Штаты за информацию о готовящихся атаках на избирательную систему Америки в период выборов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Власти США предлагают денежное вознаграждение тому, кто сообщит информацию, которая позволит идентифицировать и определить местонахождение любого иностранного лица или структуры, которые умышленно участвовали или участвуют в хакерских атаках Белого дома. 

30 июня директор национальной разведки США Эврил Хейнс во время форума в Вашингтоне заявила, что Соединённые Штаты стали фиксировать больше попыток хакеров повлиять на избирательный процесс в стране.

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