Джонсон заявил, что ситуация на Украине вряд ли выйдет за пределы конфронтации с Россией

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Британский премьер-министр Борис Джонсон прокомментировал развитие ситуации на Украине.
Джонсон заявил, что ситуация на Украине вряд ли выйдет за пределы конфронтации с Россией
  • AP

Как пишет Sky News, Джонсон сказал, что не думает, что Великобритания окажется в состоянии войны. 

«Не думаю, что до этого дойдёт. Само собой, мы делаем всё, чтобы дело ограничилось Украиной», — сказал он, отвечая на вопрос о том, готовится ли Великобритания к прямому боестолкновению с Россией.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что попытка страны, входящей в НАТО, посягнуть на Крым может привести к конфликту России со всем альянсом.

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