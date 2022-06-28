Джонсон заявил, что ситуация на Украине вряд ли выйдет за пределы конфронтации с Россией

Британский премьер-министр Борис Джонсон прокомментировал развитие ситуации на Украине.

Как пишет Sky News, Джонсон сказал, что не думает, что Великобритания окажется в состоянии войны.

«Не думаю, что до этого дойдёт. Само собой, мы делаем всё, чтобы дело ограничилось Украиной», — сказал он, отвечая на вопрос о том, готовится ли Великобритания к прямому боестолкновению с Россией.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что попытка страны, входящей в НАТО, посягнуть на Крым может привести к конфликту России со всем альянсом.