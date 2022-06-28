Global Times: НАТО не в состоянии помешать России выполнить цели спецоперации на Украине

НАТО не в состоянии помешать России выполнить цели её специальной военной операции на Украине, несмотря на все инвестиции в конфликт, пишет издание Global Times.

В материале говорится, что в последние месяцы союзники по НАТО направили украинскому правительству колоссальные финансовые ресурсы и ввели самые жёсткие экономические санкции в отношении России.

Между тем некоторые европейские союзники по НАТО признают, что уже исчерпали все имеющиеся у них запасы боевой техники.

Как пишет автор, «НАТО, управляемое США, давно превысило свои реальные возможности».