Global Times: НАТО не в состоянии помешать России выполнить цели спецоперации на Украине

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НАТО не в состоянии помешать России выполнить цели её специальной военной операции на Украине, несмотря на все инвестиции в конфликт, пишет издание Global Times.
Global Times: НАТО не в состоянии помешать России выполнить цели спецоперации на Украине
  • Gettyimages.ru

В материале говорится, что в последние месяцы союзники по НАТО направили украинскому правительству колоссальные финансовые ресурсы и ввели самые жёсткие экономические санкции в отношении России.

Между тем некоторые европейские союзники по НАТО признают, что уже исчерпали все имеющиеся у них запасы боевой техники.

Как пишет автор, «НАТО, управляемое США, давно превысило свои реальные возможности».

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