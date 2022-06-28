Страны G7 гарантировали, что санкции не будут препятствовать поставкам продуктов из России

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Страны G7 гарантируют, что санкции не затронут продовольственный сектор и позволят осуществлять беспрепятственную поставку продовольствия, в том числе из России.
Страны G7 гарантировали, что санкции не будут препятствовать поставкам продуктов из России
  • AP

«Мы будем продолжать гарантировать, что санкционные пакеты не будут затрагивать продовольственный сектор и препятствовать свободной поставке продовольственной продукции, в том числе из России, а также оказанию гуманитарной помощи», — следует из заявления G7.

Ранее главы МИД G7 в коммюнике по итогам встречи сообщили, что новые антироссийские рестрикции не затронут экспорт сельскохозяйственной продукции в развивающиеся страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Запад в кризисе на мировом продовольственном рынке.

Президент России Владимир Путин назвал многолетнюю макроэкономическую политику стран G7, включающую бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов, безответственной.

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