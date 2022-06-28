Авиакомпания FlyOne Armenia сообщила об увеличении рейсов из Еревана в Россию

Армянская авиакомпания FlyOne Armenia с 1 июля увеличит число рейсов из Армении в Россию.

«FlyOne Armenia с 1 июля увеличит число полётов в Россию и начнёт выполнять регулярные рейсы по маршруту Ереван — Санкт-Петербург — Ереван», — сообщили РИА Новости в авиакомпании.

Полёты будут выполняться четыре раза в неделю из аэропорта Звартноц в Пулково.

Специалисты сервиса OneTwoTrip ранее назвали самые популярные авианаправления весны 2022 года.

По данным экспертов, чаще всего россияне летали в Армению. Доля полётов туда в общем объёме проданных авиабилетов составила 21,5%.