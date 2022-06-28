Экс-посол России Гринин заявил о необходимости наладить общение с Финляндией из-за НАТО

России и Финляндии стоит наладить каналы общения на фоне желания Хельсинки стать членом НАТО, заявил экс-посол России в стране Владимир Гринин.

Он отметил, что на территории Финляндии есть люди, разделяющие антироссийские взгляды, и на данный момент у России практически нет возможности оказать влияние на их позицию.

«Как мне кажется, нам нужно было бы с ними найти канал или каналы непосредственного общения... Тогда мы могли бы если не осуществить, то по крайней мере выяснить очень немало. Просто что-то кому-то говорить или от кого-то что-то требовать — мало что даёт», — заявил Гринин РИА Новости.

По словам дипломата, с экс-президентом страны Тарьей Халонен можно было найти общий язык по разным вопросам.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ранее отметил, что возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО не несёт новых угроз для России.

Финский президент Саули Ниинистё заявил, что Финляндия вряд ли сможет стать членом НАТО до сентября из-за Турции.