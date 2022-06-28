The Hill: политика США против России и Китая напоминает стратегию Гитлера

Председатель консалтинговой организации Killowen Group Харлан Ульман сравнил проводимую США политику, направленную одновременно против России и Китая, со стратегией лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

В своей колонке для The Hill Ульман отметил, что Гитлер проиграл войну, пытаясь вести борьбу на два фронта.

«Путин видит, что США приходится планировать войну на два фронта — с Россией и Китаем. Он всецело сознает безрассудство этой стратегии. Наполеон и Гитлер оба затеяли войну на два фронта, вторгшись в Россию в 1812 году и в СССР в 1941 году соответственно, и проиграли», — написал автор.

Он добавил, что политика Вашингтона позволяет Москве обойти западные санкции, а США, в свою очередь, вынуждены тратить ресурсы на противостояние с Китаем в другом регионе.

В США ранее сообщили, что НАТО пересмотрит подход к Китаю в новой концепции альянса.

В конце мая итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало заявил, что в новой стратегической концепции альянса будет изменён статус России.