The Hill: политика США против России и Китая напоминает стратегию Гитлера
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В своей колонке для The Hill Ульман отметил, что Гитлер проиграл войну, пытаясь вести борьбу на два фронта.
«Путин видит, что США приходится планировать войну на два фронта — с Россией и Китаем. Он всецело сознает безрассудство этой стратегии. Наполеон и Гитлер оба затеяли войну на два фронта, вторгшись в Россию в 1812 году и в СССР в 1941 году соответственно, и проиграли», — написал автор.
Он добавил, что политика Вашингтона позволяет Москве обойти западные санкции, а США, в свою очередь, вынуждены тратить ресурсы на противостояние с Китаем в другом регионе.
В США ранее сообщили, что НАТО пересмотрит подход к Китаю в новой концепции альянса.
В конце мая итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало заявил, что в новой стратегической концепции альянса будет изменён статус России.