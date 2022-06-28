Ким Чен Ын обсудил организационную структуру партии

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Лидер КНДР Ким Чен Ын провёл заседание секретариата Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), на котором обсуждалась реорганизация части отделов ЦК.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что глава КНДР отметил значение «руководящей работы, ориентированной на государственную политику, в сферах государственной и общественной безопасности, юстиции и прокуратуры».

Также на заседании поднимался ряд других вопросов, включая образование партийных работников.

Ранее Ким Чен Ын во время заседания секретариата ЦК Трудовой партии Кореи призвал бороться с нереволюционным поведением, таким как злоупотребление властью и бюрократизм. Присутствующие на заседании обсудили меры по ужесточению дисциплины и борьбе с нереволюционными действиями.

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