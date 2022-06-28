Ким Чен Ын обсудил организационную структуру партии
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Отмечается, что глава КНДР отметил значение «руководящей работы, ориентированной на государственную политику, в сферах государственной и общественной безопасности, юстиции и прокуратуры».
Также на заседании поднимался ряд других вопросов, включая образование партийных работников.
Ранее Ким Чен Ын во время заседания секретариата ЦК Трудовой партии Кореи призвал бороться с нереволюционным поведением, таким как злоупотребление властью и бюрократизм. Присутствующие на заседании обсудили меры по ужесточению дисциплины и борьбе с нереволюционными действиями.