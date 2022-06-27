Посол Степанов: новые санкции Канады не окажут влияния на российскую экономику

Очередные санкции Канады не окажут какого-либо влияния на российскую экономику. Об этом заявил российский посол в Оттаве Олег Степанов.

«Если отвечать на вопрос о каком-то эффекте от этих санкций, то, разумеется, его ожидать не стоит. Сложно воспринимать это серьёзно, потому что внесение в санкционный список высокотехнологичных компаний из России не окажет никакого влияния ни на них, ни на российскую сторону», — приводит его слова РИА Новости.

Степанов назвал новые антироссийские санкции «очередным жестом пустого символизма кабинета Трюдо» и заявил, что российская сторона ответит на соответствующий недружественный жест Канады.

Ранее стало известно, что канадская сторона вводит запрет на экспорт в Россию ряда передовых технологий, включая квантовые компьютеры и промышленное оборудование.

Также под новые канадские ограничения попали шесть физических и 46 юридических лиц из России.

Кроме того, Канада по согласованию с Соединёнными Штатами, Великобританией и Японией ввела запрет на импорт из России ряда товаров из золота.