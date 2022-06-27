Посол ЦАР прокомментировал ситуацию в республике

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Посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза прокомментировал ситуацию в республике.
Посол ЦАР прокомментировал ситуацию в республике
  • AP

Об этом сообщает ФАН.

«Центральноафриканская Республика, как и другие страны Чёрного континента, обрела независимость в 1960 году вместе с президентом Давидом Дако. Наш народ отдаёт себе отчёт, что эта независимость всего лишь политическая. Вся экономика страны управлялась Францией посредством франка КФА», — заявил посол во время выступления на конференции «Россия и африканское «пробуждение»: перспективы борьбы с неоколониализмом в XXI веке».

По его словам, всякий президент ЦАР, который затрагивал интересы Парижа, выдворялся или через переворот, или через восстание.

Как отметил Додону-Пунагаза, ситуация изменилась с приходом к власти Фостен-Арканжа Туадера, который взял курс на сближение с Россией и смог создать в республике сильную гарнизонную армию, защитив целостность ЦАР.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв высказался о потенциале сотрудничества России и стран Африки.

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