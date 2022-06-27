Ушаков высказался по поводу подготовки Россией ответа на ситуацию с Калининградом
- РИА Новости
«Сейчас этот вопрос находится в движении. В частности, определённые сигналы поступают от Европейской комиссии. Всё будет зависеть от того, какая ситуация сформируется в конце концов», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что российская сторона посмотрит, какая «ситуация создастся в течение ближайших дней».
17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.
Позднее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что избыточные морские провозные мощности позволяют обеспечивать регион необходимыми грузами.