В Норвегии проведут оценку действий полиции при стрельбе в Осло
- AP
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз норвежской полиции.
«Действия PST и полиции в связи с массовой стрельбой в Осло 25 июня должны быть оценены», — говорится в заявлении.
Как отметил глава полицейской службы безопасности Норвегии Роджер Берг, правоохранительные органы страны желают провести эффективную и целенаправленную проверку.
По последним данным, в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека, ещё 21 получил ранения.
Представитель полиции Кристиан Хатло рассказал, что подозреваемым в стрельбе в Осло является уроженец Ирана.
Норвежская полиция расследует стрельбу в ночном клубе в Осло как теракт.