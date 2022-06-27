В Норвегии проведут оценку действий полиции при стрельбе в Осло

Полицейское управление (POD) и полицейская служба безопасности Норвегии (PST) проведут оценку действий полицейских при стрельбе в ночном клубе 25 июня.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз норвежской полиции.

«Действия PST и полиции в связи с массовой стрельбой в Осло 25 июня должны быть оценены», — говорится в заявлении.

Как отметил глава полицейской службы безопасности Норвегии Роджер Берг, правоохранительные органы страны желают провести эффективную и целенаправленную проверку.

По последним данным, в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека, ещё 21 получил ранения.

Представитель полиции Кристиан Хатло рассказал, что подозреваемым в стрельбе в Осло является уроженец Ирана.

Норвежская полиция расследует стрельбу в ночном клубе в Осло как теракт.