В Норвегии проведут оценку действий полиции при стрельбе в Осло

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Полицейское управление (POD) и полицейская служба безопасности Норвегии (PST) проведут оценку действий полицейских при стрельбе в ночном клубе 25 июня.
В Норвегии проведут оценку действий полиции при стрельбе в Осло
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз норвежской полиции.

«Действия PST и полиции в связи с массовой стрельбой в Осло 25 июня должны быть оценены», — говорится в заявлении.

Как отметил глава полицейской службы безопасности Норвегии Роджер Берг, правоохранительные органы страны желают провести эффективную и целенаправленную проверку.

По последним данным, в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека, ещё 21 получил ранения.

Представитель полиции Кристиан Хатло рассказал, что подозреваемым в стрельбе в Осло является уроженец Ирана.

Норвежская полиция расследует стрельбу в ночном клубе в Осло как теракт.

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