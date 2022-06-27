В Белом доме анонсировали санкции G7 за вывоз зерна с Украины

В Белом доме анонсировали введение странами «Большой семёрки» (G7) санкций за вывоз зерна с Украины.

В сообщении говорится, что лидеры стран G7 примут решение о введении санкций в отношении тех, кто ответственен «за нарушения прав человека», в том числе против тех, кто «вовлечён в российскую тактику по краже украинского зерна».

Ранее лидеры стран «Большой семёрки» поручили главам Минторгов своих государств изучить возможность оказания помощи Киеву через торговлю.

Также они заявили о желании сократить доходы России от продажи золота.

7 июня офис Всемирной продовольственной программы ООН не подтвердил обвинения Киева в адрес России о якобы краже зерна.

В Кремле также опровергли обвинения в «краже» Россией украинского зерна.