В Белом доме анонсировали санкции G7 за вывоз зерна с Украины
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В сообщении говорится, что лидеры стран G7 примут решение о введении санкций в отношении тех, кто ответственен «за нарушения прав человека», в том числе против тех, кто «вовлечён в российскую тактику по краже украинского зерна».
Ранее лидеры стран «Большой семёрки» поручили главам Минторгов своих государств изучить возможность оказания помощи Киеву через торговлю.
Также они заявили о желании сократить доходы России от продажи золота.
7 июня офис Всемирной продовольственной программы ООН не подтвердил обвинения Киева в адрес России о якобы краже зерна.
В Кремле также опровергли обвинения в «краже» Россией украинского зерна.