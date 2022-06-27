Россия ввела ответные санкции против 43 граждан Канады
- РИА Новости
«В ответ на введённые в мае 2022 года властями Канады очередные санкции против руководящего состава российских компаний и членов их семей на постоянной основе закрывается въезд в Россию для 43 канадских граждан», — говорится в заявлении.
Среди лиц, вошедших в санкционный список, значатся федеральные и региональные чиновники, в том числе председатель правящей Либеральной партии Канады Сьюзен Кауан, а также общественные деятели.
31 мая правительство Канады объявило о новых санкциях против России, которые призваны «оказать дальнейшее давление» на российские власти.
В конце апреля МИД России опубликовал поимённый список из 592 граждан Канады, которым запрещён въезд в Россию на постоянной основе.
Также Россия ввела санкции в отношении супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо — Софи.