Россия ввела ответные санкции против 43 граждан Канады

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Москва в ответ на санкции Оттавы, введённые в мае этого года, запрещает въезд в Россию 43 канадским гражданам. Об этом говорится в распространённом заявлении российского МИД.
Россия ввела ответные санкции против 43 граждан Канады
  • РИА Новости

«В ответ на введённые в мае 2022 года властями Канады очередные санкции против руководящего состава российских компаний и членов их семей на постоянной основе закрывается въезд в Россию для 43 канадских граждан», — говорится в заявлении. 

Среди лиц, вошедших в санкционный список, значатся федеральные и региональные чиновники, в том числе председатель правящей Либеральной партии Канады Сьюзен Кауан, а также общественные деятели.

31 мая правительство Канады объявило о новых санкциях против России, которые призваны «оказать дальнейшее давление» на российские власти.

В конце апреля МИД России опубликовал поимённый список из 592 граждан Канады, которым запрещён въезд в Россию на постоянной основе.

Также Россия ввела санкции в отношении супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо — Софи.

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