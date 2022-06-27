Посол России в Нью-Дели: поставки российских энергоносителей в Индию выросли в десятки раз

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Посол России в Нью-Дели Денис Алипов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что поставки российских энергоносителей в Индию выросли в десятки раз.
Посол России в Нью-Дели: поставки российских энергоносителей в Индию выросли в десятки раз
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«Сотрудничество выросло в разы и даже в десятки раз. Перспективы здесь очень хорошие. Мы рады поставлять свою продукцию на индийский рынок, Индия в ней заинтересована», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что правительство Индии дало разрешение своим компаниям закупать российские нефть и газ по ценам ниже среднемировых. 

Алипов не уточнил конкретные показатели роста поставок российской нефти в Индию. Он рассказал только, что наблюдаются цифры роста в 50 раз.

Ранее агентство Reuters сообщило, что объём закупок Индией угля из России с 27 мая по 15 июня увеличился примерно в шесть раз, а нефти — в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT выразил мнение, что экспорт российской нефти будет увеличиваться, поскольку спрос на сырьё есть как в Азии, так и в Европе.

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