В Турции заявили, что некоторые страны считают выгодным затягивание конфликта на Украине

Некоторые страны считают выгодным затягивание конфликта на Украине, но цель Турции — способствовать установлению мира. Об этом сообщил глава управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун.

«Цель Турции при любых обстоятельствах — способствовать установлению справедливого мира. С другой стороны, есть акторы, которые считают, что им выгодно как можно дольше затягивать эту войну», — приводит ТАСС его слова в интервью итальянской газете Il Messaggero.

Ряд стран, подчеркнул Алтун, поддерживают Киев только в той степени, в которой они могут затянуть войну.

«Турция никогда не была и не будет одной из них. Мы должны верить в мир и стремиться к нему», — подытожил турецкий политик.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский в интервью RT Arabic заявил, что поставки США и другими странами НАТО оружия Киеву ведут к затягиванию конфликта и являются усугублением проблемы.