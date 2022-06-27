В Турции заявили, что некоторые страны считают выгодным затягивание конфликта на Украине

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Некоторые страны считают выгодным затягивание конфликта на Украине, но цель Турции — способствовать установлению мира. Об этом сообщил глава управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун.
В Турции заявили, что некоторые страны считают выгодным затягивание конфликта на Украине
  • AP

«Цель Турции при любых обстоятельствах — способствовать установлению справедливого мира. С другой стороны, есть акторы, которые считают, что им выгодно как можно дольше затягивать эту войну», — приводит ТАСС его слова в интервью итальянской газете Il Messaggero.

Ряд стран, подчеркнул Алтун, поддерживают Киев только в той степени, в которой они могут затянуть войну.

«Турция никогда не была и не будет одной из них. Мы должны верить в мир и стремиться к нему», — подытожил турецкий политик.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский в интервью RT Arabic заявил, что поставки США и другими странами НАТО оружия Киеву ведут к затягиванию конфликта и являются усугублением проблемы.

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