Кисида: нельзя допускать ядерных разработок в КНДР

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на саммите G7 напомнил о том, что в условиях конфликта на Украине мировому сообществу не стоит забывать о КНДР. Он призвал не допускать активизации разработок ядерного оружия Северной Кореей.

Об этом сообщает ТАСС.

«Пока международное сообщество сосредоточено на ответе на агрессию России против Украины, мы не должны вводить Северную Корею в заблуждение, что для нее открылось окно возможностей для дальнейшей разработки ядерного оружия и ракет», — заявил Кисида.

Он также подчеркнул, что Япония не допустит силового изменения статус-кво.

Ранее министр обороны Японии Нобуо Киси выразил опасения из-за возможной угрозы повторения событий на Украине в Индо-Тихоокеанском регионе.