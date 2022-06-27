Кисида: нельзя допускать ядерных разработок в КНДР
Об этом сообщает ТАСС.
«Пока международное сообщество сосредоточено на ответе на агрессию России против Украины, мы не должны вводить Северную Корею в заблуждение, что для нее открылось окно возможностей для дальнейшей разработки ядерного оружия и ракет», — заявил Кисида.
Он также подчеркнул, что Япония не допустит силового изменения статус-кво.
Ранее министр обороны Японии Нобуо Киси выразил опасения из-за возможной угрозы повторения событий на Украине в Индо-Тихоокеанском регионе.